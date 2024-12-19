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Четверг, 19 декабря 2024, 16:25 мск

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В Екатеринбурге установят видеонаблюдение и спецограждения на новогодних площадках

В Екатеринбурге в новогодние каникулы будут работать десять праздничных площадок – ледовый городок в Историческом сквере, каток на площади 1905 года, а также праздничные елки в каждом районе города. Каждую локацию будут защищать правоохранительные органы, ЧОП и дружинники. Об этом сообщил председатель Комитета административных органов Евгений Клюжин на заседании коллегии мэрии.

В качестве дополнительных мер безопасности в новогодних локациях установят видеонаблюдение, ограждения и антитаранные устройства. Все районные площадки уже получили паспорта безопасности, а общегородским их выдадут в течение полутора недель.

Правоохранительные органы на период праздников переходят на усиленный режим работы. В преддверии Рождества полицейские будут охранять 62 православных храма, где пройдут праздничные богослужения. Сотрудники МЧС уже проверили серию тренировок, чтобы отработать действия в случае чрезвычайных ситуаций.

«Наша задача – сделать все возможное для обеспечения безопасности жителей и гостей уральской столицы во время новогодних и рождественских праздников. Особое внимание необходимо уделить антитеррористической защищенности, соблюдению общественного порядка, а также выполнению требований пожарной безопасности», – отметил глава города Алексей Орлов на коллегии.

На время новогодних каникул в Екатеринбурге установят особый противопожарный режим, а на части улиц запретят продажу алкоголя, напомнили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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