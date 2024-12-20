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Пятница, 20 декабря 2024, 21:33 мск

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Владимир Путин отметил главу свердловского минжкх

Президент России Владимир Путин отметил благодарностью главу свердловского министерства энергетики и ЖКХ Николая Смирнова за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. В частности, в Москве отметили работу регионального министерства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Награда была вручена в столице.

Отметим, Смирнов – один из долгожителей регионального кабмина. Он был назначен на должность министра в 2011 году.

Екатеринбург, Елена Сычева

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