Из городов, где ведется благоустройство и появляются новые пространства, отток людей снижается. Интервью с главой минЖКХ Николаем Смирновым

В Свердловской области за последние пять лет стало кратно больше парков, скверов и набережных – все благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Только в этом году по ней ведется благоустройство 59 объектов: 46 из них – общественные пространства, а 13 – дворы жилых домов. «Новый День» поговорил о реализации программы с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым.

– Есть в Свердловской области территории, куда еще не добралась «Комфортная городская среда»?

– Нет, в каждом городе хотя бы один объект благоустроен в рамках проекта, а чаще больше – два-три. Более того, еще примерно 15 общественных пространств – в селах и поселках городского типа.

– Это тоже за счет программы?

– Нет, это другая программа, региональная, инициированная губернатором Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвашевым. Принцип похожий – 5% софинансирует территория, а остальное за счет средств бюджета области. Ежегодно на эти цели выделяется 300 млн рублей.

– Частный капитал как-то помогает с благоустройством территорий?

– Ежегодно проводится всероссийский конкурс по благоустройству малых городов и исторических поселений, он был создан по инициативе нашего президента Владимира Владимировича Путина. Так вот, обязательное условие для победы в конкурсе и получения гранта на реализацию проекта – наличие софинансирования из внебюджетных источников. И у нас по всем проектам, победившим в конкурсе, это условие выполняется. В Краснотурьинске помогает Богословский алюминиевый завод, в Верхней Туре – машиностроительный завод и малый и средний бизнес, в Верхней Пышме – УГМК.

– Вы сказали «во всех проектах» – победитель не один?

– Каждый год у нас есть победители. В первый год был один проект, а потом три, пять, в прошлом году – девять, а в этом победили три проекта.

– А что за проекты в этом году?

– Третья очередь благоустройства бульвара «Рябиновые зори» в Верхней Пышме, пешеходная зона в Заречном и прогулочный маршрут от центральной площади до парка Победы в Верхней Туре.

Все проекты, которые мы представляем на этом конкурсе, это большой труд, большая работа. Потому что в заявке важно показать не только эскизный проект, но и эффект от его реализации, доказать, что люди будут хотеть оставаться жить в городе, где появился такой проект.

– Кстати, есть социология, подтверждающая, что из городов, где есть благоустроенные пространства, снизился отток людей?

– По Верхней Туре такие данные есть, а в Сысерти, например, после благоустройства вдвое вырос НДФЛ. Конечно, это заслуга не только программы «Комфортная городская среда», но когда в городе или селе появляются новые пространства, где людям приятно отдыхать, появляются новые рабочие места, появляются туристы, – это все аргументы в пользу того, чтобы не уезжать.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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