В Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в дерево. Пострадали 4 человека

Сегодня утром в Екатеринбурге пассажирский автобус № 70 влетел в дерево. Пострадали 4 человека. Инцидент случился в 09:15 вблизи дома №107 по улице Малышева.

Как отметили в пресс-службе регионального ГИБДД, водитель автобуса потерял контроль во время управления транспортом. В результате ДТП пострадали три пассажира, 46-летняя и 71-летняя женщины и 33-летний мужчина, и сам водитель. С различными травмами пострадавших доставили в больницу.

Известно, что в момент аварии в салоне автобуса было 10 пассажиров.

«На месте ДТП инспекторы ДПС проводят процессуальные действия, в каком состоянии находился водитель автобуса «ПАЗ» в момент автоаварии, будет установлено в медицинской организации по месту его лечения. По факту происшествия полиция проводит проверку», – отметили в пресс-службе ведомства. Также проверку проводит прокуратура Кировского района.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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