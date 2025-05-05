Водителю автобуса грозит до двух лет лишения свободы за ДТП с пострадавшими

В Екатеринбурге будут судить водителя автобуса № 70, по вине которого в прошлом году серьезно пострадали пассажиры. Ему грозит до двух лет лишения свободы по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что в результате ДТП 72-летняя пенсионерка получила перелом свода черепа и перелом левой стопы с отеком мягких тканей. А 49-летнюю женщину госпитализировали с ушибом головы и переломом правой плечевой кости со смещением.

Обвиняемый признал вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Кировский суд для рассмотрения по существу.

Как ранее писал «Новый День», авария случилась 22 декабря 2024 года в 9 утра вблизи дома № 107 по улице Малышева. Водитель пассажирского автобуса потерял контроль во время управления транспортом и врезался в дерево. В момент ДТП в салоне автобуса было 10 пассажиров.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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