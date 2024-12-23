Средняя зарплата на Урале все еще ниже средней по РФ

Средняя зарплата в Свердловской области все еще ниже, чем в среднем по РФ. Особенно это заметно в бюджетной сфере, заявил на пресс-конференции председатель областной федерации профсоюзов Андрей Ветлужских.

По его словам, по итогам 9 месяцев 2024 года средняя зарплата составила 75 тысяч рублей. С января 2024 года она возросла примерно на 22%. В среднем по России средняя зарплата составляет 83 700 рублей, рост с начала года – 18%. «Разрыв между средней зарплатой в регионе и российской был побольше, сейчас мы его постепенно уменьшаем. В ближайшие три-четыре года планируем сравнять», – отметил Ветлужских. Особенность региона – в том, что в промышленности средняя зарплата гораздо выше, чем в бюджетном сфере – 84 245 рублей. Работники сферы образования получают в среднем 59 502 рубля, культуры – 68 188 рублей, здравоохранения – 57 500 рублей в месяц.

Как уже сообщал «Новый День», Свердловская область отстает по размеру средней зарплаты от среднероссийского уровня уже несколько лет. Например, по итогам октября 2022 года средняя зарплата по стране составила 62 470 рублей, в Свердловской области – 55 620 рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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