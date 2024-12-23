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Понедельник, 23 декабря 2024, 11:28 мск

Новости Екатеринбург

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За 11 месяцев на уральских предприятиях погибли 49 сотрудников

Свердловская область остается одних из самых неблагополучных регионов по промышленному травматизму. Это связано с тем, что на Урале – одна из самых высоких концентраций производств, в том числе – опасных и вредных, заявил на пресс-конференции председатель федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

По его словам, за 11 месяцев 2024 года из-за травматизма на рабочем месте погибли 49 человек, еще 192 получили ранения. Более 100 человек скончались на работе от естественных причин, прежде всего – инфарктов и инсультов. Ветлужских отметил, что из-за нехватки кадров практически на всех уральских предприятиях сотрудники вынуждены перерабатывать, они подвержены постоянным стрессам.

Как уже сообщал «Новый День», в 2023 году в Свердловской области произошло 40 несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, погиб 51 человек. В 2022 году погибших было на 16 человек больше – 67. От различных заболеваний на рабочих местах скончались 135 свердловчан. Чаще всего причиной становилась патология сердечно-сосудистой системы.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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