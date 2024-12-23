Алексей Орлов распорядился перевести автобусы на новую схему работы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о переводе автобусов на новый принцип работы: с 1 февраля вся плата за проезд станет поступать в казну города. Как сообщили в пресс-службе мэрии, вскоре муниципалитет разыграет с аукциона брутто-контракты.

Нововведение позволит муниципалитету лучше контролировать работу общественного транспорта, систематизировать и наладить ее. За счет брутто-контрактов предприятия-перевозчики смогут рассчитывать на предсказуемый доход и, как следствие, поднять зарплаты сотрудникам, запланировать ремонт или закупку нового подвижного состава.

Ранее, с 1 августа, на систему брутто-контрактов перевели троллейбусы и трамваи уральской столицы. За это время зарплаты водителей и кондукторов ЕМУП «Гортранс» выросли сначала на 10, а затем еще на 30 %. Благодаря этому на предприятии впервые за долгие годы удалось остановить отток кадров. С начала года в Гортрансе количество вакансий сократилось с 332 до 218 для водителей трамваев; со 150 до 69 для водителей троллейбусов; с 1262 до 1087 для кондукторов. При этом остается сложной ситуация с водителями автобусов, на работу которых брутто-контракты еще не заключили.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube