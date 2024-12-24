На Урале открылся первый межмуниципальный приют для бездомных собак (ФОТО)

В Асбесте открылся первый в Свердловской области межмуниципальный приют для бездомных животных, в котором можно будет одновременно разместить до 272 собак и кошек. На строительство объекта потратили из областного бюджета более 50 миллионов рублей.

Как сообщили в ДИПе, на территории приюта установлено шесть модульных зданий. В них располагаются тёплые вольеры, а также кабинет ветеринарного врача, операционная и стационар для животных. Для того, чтобы исключить заражение животных различными заболеваниями, есть зона карантина, отделённая от остальной территории приюта. Она включает в себя приемно-смотровой и дезинфекционный кабинеты, а также изолятор для животных. Все четвероногие, отловленные на улице, при поступлении в приют будут на карантине, и только после осмотра ветеринаром их перемесят в вольеры к здоровым животным.

Как ранее рассказал «Новому Дню» депутат заксо Вячеслав Вегнер, не все отловленные животные будут находиться в приюте постоянно. Бездомных собак, которые не проявляют агрессию к людям, будут стерилизовать, вакцинировать, чипировать и выпускать. Кроме того, животных из приюта смогут забирать домой желающие. Пожизненное содержание предусмотрено только для агрессивных особей.

Всего за год через приют в Асбесте смогут проходить около тысячи собак. Он сможет обслуживать все муниципалитеты, входящие в Южный управленческий округ Свердловской области. Это, в частности, Арамиль, Березовский, Белоярский, Каменский-Уральский, Заречный, Богданович, Сухой Лог, Сысерть. Администрации этих городов смогут напрямую заключать с новым учреждением договоры на отлов беспризорных животных. Кроме того, депутаты предлагают на базе приюта проводить акции по бесплатной стерилизации домашних кошек и собак.

Кроме Асбеста, подобные приюты планируется построить в Алапаевске, Верхней Салде, Верхотурье, Первоуральске и Сысерти.

Асбест, Елена Владимирова

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