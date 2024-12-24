Невьянскую наклонную башню реконструируют

На реконструкцию знаменитой Невьянской наклонной башни выделили дополнительные средства из областного бюджета.

Как сообщили в ДИПе, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил расходы на комплексную программу развития Невьянска на 805,1 миллиона рублей.

Дополнительные средства направят на реконструкцию объекта культурного наследия федерального значения – Невьянской наклонной башни Демидовых, продолжение строительства напорного коллектора в посёлке Цементный, межпоселкового газопровода село Быньги – деревня Верхние Таволги – деревня Нижние Таволги и создание другой коммунальной инфраструктуры.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, инвестиции в социальные и экономические проекты на территории Невьянского округа с 2020 года уже составили 3,8 миллиарда рублей.



Невьянск, Елена Владимирова

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