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Четверг, 9 января 2025, 13:02 мск

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Невьянскую башню закроют на реконструкцию в феврале

Невьянскую наклонную башню закроют на реконструкцию уже в феврале этого года. Работы продлятся примерно 7 месяцев. В это время туристы не смогут зайти внутрь и подняться на башню, однако экскурсии с осмотром снаружи будут по-прежнему доступны. Об этом «Облгазете» рассказала генеральный директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева.

По ее словам, последний раз башню ремонтировали капитально 20 лет назад, а работы по фасаду проводили в 2009-м. Точные сроки ремонтных работ пока не называются.

Екатеринбург, Елена Сычева

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