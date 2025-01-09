Невьянскую башню закроют на реконструкцию в феврале

Невьянскую наклонную башню закроют на реконструкцию уже в феврале этого года. Работы продлятся примерно 7 месяцев. В это время туристы не смогут зайти внутрь и подняться на башню, однако экскурсии с осмотром снаружи будут по-прежнему доступны. Об этом «Облгазете» рассказала генеральный директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева.

По ее словам, последний раз башню ремонтировали капитально 20 лет назад, а работы по фасаду проводили в 2009-м. Точные сроки ремонтных работ пока не называются.

Екатеринбург, Елена Сычева

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