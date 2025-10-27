На Урале ждут новый роман Иванова

Уральцы ждут выхода нового романа писателя Алексея Иванова – вскоре в книжных появится книга «Невьянская башня». Роман исторический. Его события происходят в 1835 году. Он расскажет о судьбе горнозаводчика Акинфия Демидова: борьбе внутри семьи, деле о фальшивомонетчистве, давлении местной власти в лице Татищева и государственной в лице фаворита императрицы, а также простое завода в Невьянске из-за слухов о демоне, нападающем на работников.

Роман появится на прилавках книжных уже в ноябре этого года. А вот попасть в саму Невьянскую башню после прочтения не получится: она закрыта на ремонт как минимум до конца этого года. Точные сроки окончания реконструкции не называются.

Екатеринбург, Елена Сычева

