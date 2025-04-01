Невьянская башня закрылась на реконструкцию

С 1 апреля наклонная Невьянская башня закрыта на реконструкцию.
Как сообщает страница Невьянского музея «ВКонтакте», экскурсии возобновятся ближе к концу 2025 года.
Напомним, раньше планировалось, что башню закроют на реконструкцию в феврале. Работы продлятся примерно 7 месяцев. В это время туристы не смогут зайти внутрь и подняться на башню, однако экскурсии с осмотром снаружи будут по-прежнему доступны.
Последний раз башню ремонтировали капитально 20 лет назад, а работы по фасаду проводили в 2009-м.
Невьянск, Евгения Вирачева
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