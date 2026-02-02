Невьянскую башню открыли для туристов, но ремонт пока не закончили (ФОТО)

Невьянская башня снова принимает туристов. Ее закрыли на ремонт почти год назад, весной 2025-го, однако пока работы не завершены. При этом на экскурсию попасть можно. Об этом «Новому Дню» рассказали в министерстве культуры Свердловской области. Там пояснили, что сейчас ремонт приостановлен из-за погоды: «Башня «отдыхает» до середины весны. Работы будут продолжены при положительной среднесуточной температуре воздуха и поверхности здания».

В минкульте сообщили, что к настоящему времени строители успели провести работы по гидроизоляции и усилению конструкций, а также отремонтировать часть фасада. «Произведена вычинка – восстановление по периметру структуры каждого кирпича. В итоге было очищено и восстановлено 27 километров межкирпичных швов», – добавили в министерстве.

Отметим, что работы выполняет победитель конкурса ООО «Стройреставратор», технический надзор осуществляет ООО «Фора», а авторский – ООО «Ренессанс».

В минкульте добавили, что в конце декабря в башне прошла презентация романа «Невьянская башня» писателя Алексея Иванова, книжная новинка подстегнула интерес к культурному объекту, и сейчас, по словам представителей министерства, лучшее время, чтобы изучить его изнутри. «Несмотря на леса, экскурсии по ее этажам проводятся ежедневно. Сейчас, когда пространства башни не заполнены экспозиционными формами, можно увидеть ее истинный конструктив, заглянуть под чугунные плиты пола, увидеть дымоходы (обычно закрытые) и подлинный демидовский подпятный кирпич. Кстати, кирпич можно даже подержать в руках и ощутить всю мощь и тяжесть демидовских тайн», – сообщили «Новому Дню» в минкульте.

