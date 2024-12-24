«Уральские авиалинии» расширяют льготную программу на молодежь

«Уральские авиалинии» расширяют льготную программу – теперь молодежь в возрасте от 12 до 22 лет на период зимних студенческих каникул сможет приобрести билеты со скидками.

Авиабилеты можно купить только на официальном сайте и в мобильном приложении авиакомпании до 12 января 2025 года. Период вылетов: с 20 января по 16 февраля 2025 года.

Напомним, что накануне «Уральские авиалинии» объявили о появлении в продаже льготных билетов для детей. За счет субсидирования со стороны государства пассажиры до 12 лет смогут летать за половину стоимости.

Екатеринбург, Елена Васильева

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