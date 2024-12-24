Бизнесмен подал в суд на уральское СМИ. Одна из причин – спорный полигон в Сысерти

Бизнесмен Артем Биков подал иск о защите чести и достоинства к уральскому СМИ. Он, в частности, утверждает, что не имеет никакого отношения к проекту размещения крупнейшего мусорного полигона в Сысертском районе, из-за которого в муниципалитете второй год проходят акции протеста.

Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области состоялось предварительное слушание по иску Бикова к информагентству «Уралинформбюро», его главному редактору Вадиму Дынину и журналисту Евгению Сусорову.

Исходя из материалов иска следует, что г-н Биков негативно воспринимает упоминание своего имени в материалах агентства, касающихся скандальной стройки мусорного полигона на землях сельхозназначения в Сысертском районе.

Кроме того, истцу не понравилось упоминание его в текстах о смертоносном пожаре в Курганской области, который в мае 2023 года привел к гибели 14 человек и масштабном уничтожении частного жилья. Данное дело расследуется СКР, а фигурирует в нем компания СУЭНКО, с которой, в том числе, ассоциируют Бикова.

Возникли вопросы у г-на Бикова и к авторским неологизмам, которые используют авторы «Уральинформбюро» в написании статей с его упоминанием – в них был усмотрен оскорбительный для истца смысл.

Первое заседание по иску Артема Бикова к «Уралинформбюро» состоится 27 января 2025 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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