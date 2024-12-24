Строительство нового здания гимназии «Арт-Этюд» начнется в следующем году

В следующем году на Эльмаше начнется строительство нового здания гимназии «Арт-Этюд». Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Согласно документации, объект будет располагаться напротив ЖК «Изумрудный Бор», в границах улицы Шефской, проспекта Космонавтов и Калиновского лесопарка.

Площадь здания составит около 32,4 тысячи квадратных метров. Также дополнительно застройщик благоустроит 36,4 тысячи квадратных метров прилегающей территории. В новой гимназии 1100 детей смогут дополнительно заниматься музыкой, живописью, хореографией, обжигом керамики и другими искусствами. Новый объект планируют сдать в марте 2028 года. Строительство обойдется в 3,5 миллиарда рублей – финансирование проекта предполагается из бюджетных средств.

Фото предоставлены проектировщиком «Специализированный застройщик «УГМК-Космонавтов, 108»

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube