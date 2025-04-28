На Эльмаше начали строить гимназию «Арт-Этюд»

На Эльмаше начали строить новое здание гимназии «Арт-Этюд», которое будет располагаться в границах улицы Шефской, проспекта Космонавтов и Калиновского лесопарка. Сейчас рабочие подготавливают площадку, в ближайшее время здесь начнутся работы по устройству фундаментов.

«Продолжается подготовка рабочей документации: идет согласование материалов для отделки, и это непростая задача, поскольку у школы свои, уникальные требования. Например, для танцевальных классов нужно особое напольное покрытие, для художников – большое количество естественного освещения», – поделился руководитель проекта Александр Прокопович.

Как ранее писал «Новый День», площадь здания составит около 32,4 тысячи квадратных метров. Также застройщик благоустроит 36,4 тысячи квадратных метров прилегающей территории. В новой гимназии 1100 детей смогут дополнительно заниматься музыкой, живописью, хореографией, обжигом керамики и другими искусствами. Кроме того, как уточнили в пресс-службе «Атомстройкомплекса», будут созданы условия и для проведения выставок, мастер-классов и других мероприятий. Рядом обустроят спортивный блок с футбольным полем, площадками для тренировок, волейбола и баскетбола, прыжков в длину, 300-метровой беговой дорожкой, а также несколько зон для подвижных игр и тихого отдыха для детей.

Пока занятия у детей проходят в зданиях 1930-1960-х годов постройки, не предназначенных для проведения уроков художественного профиля.

Новый объект планируют сдать в марте 2028 года. Строительство обойдется в 3,5 миллиарда рублей – финансирование проекта предполагается из бюджетных средств.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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