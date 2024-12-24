Нынешний декабрь в Екатеринбурге может стать самым теплым за 18 лет

Метеорологи фиксируют аномально теплый декабрь в Екатеринбурге. С учетом прогноза погоды на предновогодние дни, среднемесячная температура первого зимнего месяца превысит климатическую норму на 4 и даже более градуса.

Как отмечает синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге», норма декабря составляет -10,7 градуса. По итогам текущего месяца средняя температура ожидается около -6,5 градусов. «В таком случае это будет самый теплый декабрь с 2006 года и один из самых теплых за всю историй наблюдений в городе. Средняя температура декабря выше -7 градусов отмечалась всего семь раз: в 1886, 1951, 1973, 1983, 1999, 2003 и 2006 годах», – сообщил эксперт.

При этом самый высокий температурный минимум в декабре регистрировался в 2003 году – тогда в самый холодный день месяца термометр показывал всего -16,3 градуса. В нынешнем месяце температура воздуха пока что не опускалась ниже -15,4 градуса, это было 16 декабря.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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