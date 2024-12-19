Синоптики дали предварительный прогноз на новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Екатеринбурге, скорее всего, будет стоять достаточно комфортная для прогулок погода.
Предварительный прогноз представил телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». По данным синоптиков, в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается температура воздуха -5…-10, возможен снег.
«Разумеется, все еще может измениться, но с позиций сегодняшнего дня выглядит вот так», – уточняют авторы прогноза.
Напомним, год назад в праздничную ночь в Екатеринбурге было холоднее, -15…-20 °C, днем 1 января -12…-17°.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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