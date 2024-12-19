российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 декабря 2024, 08:09 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Синоптики дали предварительный прогноз на новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Екатеринбурге, скорее всего, будет стоять достаточно комфортная для прогулок погода.

Предварительный прогноз представил телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». По данным синоптиков, в ночь с 31 декабря на 1 января ожидается температура воздуха -5…-10, возможен снег.

«Разумеется, все еще может измениться, но с позиций сегодняшнего дня выглядит вот так», – уточняют авторы прогноза.

Напомним, год назад в праздничную ночь в Екатеринбурге было холоднее, -15…-20 °C, днем 1 января -12…-17°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Новый год

В Екатеринбурге начались предновогодние пробки / Уральцы теряют интерес к живым елкам на Новый год / Почему нельзя украшать машины новогодними гирляндами: объясняет ГАИ / В «Домне» открылась большая новогодняя ярмарка (ФОТО) / Как выбрать мандарины: советы Роспотребнадзора / Названы хедлайнеры новогодней ночи на катке на площади 1905 года / Три четверти свердловчан предпочли бы премию корпоративу / Во дворах Екатеринбурга откроют 21 ледовый городок

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Новый год,