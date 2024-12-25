Больше половины руководителей в 2024 году подняли зарплату сотрудникам

По итогам 2024 года более половины российских работодателей повысили зарплаты своим сотрудникам, около трети – оставили без изменений, и только малая часть – снизили.

Как выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, зарплаты выросли у 58% работников, у 33% остались такими же, у 6% – снизились, еще 3% затруднились ответить.

При этом доля компаний, которые увеличили зарплату сотрудникам, в 2024 году ниже, чем в 2023 году – 58% против 68%. Тех, кто зарплату понизил, стало больше – с 1% до 6%. Также выросла и доля тех компаний, где оплата труда осталась неизменной.

Добавим, что в 2024 году медиана предлагаемой зарплаты в России составила 67,3 тыс. руб., год назад – 55,8 тыс. руб. В Свердловской области медиана составила 67,4 тыс. руб. в 2024 году, и 55,4 тыс. руб. в 2023 году.

Основным драйвером роста зарплат в 2024 году стал средний бизнес: оплату труда повысили 66% компаний со штатом от 101 до 500 сотрудников и 65% – со штатом от 501 до 100 сотрудников. В малых компаниях (до 100 человек) зарплаты увеличили 50%, в крупных (от 1000 человек) – 55%.

Как уже сообщал «Новый День», по итогам 9 месяцев 2024 года средняя зарплата в Свердловской области составила 75 тысяч рублей, при этом в промышленности – 84 245 рублей, в сфере образования – 59 502 рубля, здравоохранения – 57 500 рублей в месяц.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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