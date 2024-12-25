Минпросвещения присоединило РГППУ к УрГПУ

Министерство просвещения России приняло решение о присоединении Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ) к Уральскому государственному педагогическому университету (УрГПУ).
На официальном сайте УрГПУ сообщается, что вуз станет правопреемником ФГАОУ ВО «РГППУ» и продолжит реализовывать образовательные программы по соответствующим видам, уровням и условиям обучения, в том числе с сохранением всех существующих форм и условий обучения.
Всем студентам гарантируют обеспечение непрерывности образовательного процесса, а также соблюдение их прав и законных интересов в ходе проведения процедуры реорганизации.
Полное наименование Университета после завершения мероприятий по реорганизации – ФГАОУВО «Уральский государственный педагогический университет».
Как уже сообщал «Новый День», в октябре 2024 года исполняющим обязанности ректора УрГПУ был назначен бывший министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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