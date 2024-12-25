Вспомнить всё-2024. Елка в Историческом сквере

Совсем скоро уйдет в историю 2024 год. Уже сейчас деловая активность спадает, а люди вовсю готовятся к праздникам – ставят елки, покупают продукты для новогоднего стола. А РИА «Новый День» подводит итоги в новом формате. Начиная с сегодняшнего дня и до конца каникул мы будем напоминать вам о самых интересных событиях и фактах, которые связаны с уходящим годом в Екатеринбурге и Свердловской области – веселых и грустных, официальных и не очень. И сегодня – наш первый выпуск, посвященный символу праздника.

В этом году администрация приняла сенсационное решение: главная елка города впервые переехала с площади 1905 года в Исторический сквер. Там же на днях откроется крупнейший в Екатеринбурге ледовый городок. В сквере уже завершена установка елки высотой 30 метров. Ее собрали и украсили гирляндами и новогодними шарами. Неподалеку от елки рабочие достраивают ледовый лабиринт, а участники конкурса «Европа-Азия» вырезают изо льда скульптуры на тему снеговиков. Самих «виновников торжества», которым посвящен Ледовый городок в этом году, уже привезли на площадку.

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