Вспомнить всё-2024. Каток на площади 1905 года

В этом году на площади 1905 года впервые было решено не строить ледовый городок и не ставить большую елку – их перенесли в Исторический сквер. А на площади было решено залить большой каток.

Каток уже открыт и будет работать до 16 февраля. На льду одновременно могут находиться до 500 человек. Каток украсили живыми елями и гирляндами, на нем работают теплый павильон и фуд-корт. По вечерам здесь звучит живая музыка. Билеты на катание можно приобрести на сайте «Катка на площади». Вход – от 300 (для детей и льготников) до 600 рублей (для взрослых). Вход с прокатом коньков и вне очереди стоит в два раза дороже.

Каток открылся 21 декабря шоу-программой Ильи Авербуха.

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