Уральцы предпочитают жениться в День святого Валентина

Жители Свердловской области активно бронируют «красивые даты» для проведения свадеб в 2025 году. Самые эффектные сочетания цифр, по мнению будущих молодоженов, считаются даты «05.05.2025» и «25.05.25».

Как сообщили «Новому Дню» в региональном управлении ЗАГС, на 5 мая (понедельник) подано уже 65 заявлений о регистрации брака, из них 32 – в Екатеринбурге. На 25 мая (воскресенье) подано 86 заявлений во все отделы ЗАГС Екатеринбурга, в том числе 42 пары хотят пожениться в новом Дворце бракосочетаний. В целом, 25-е число каждого месяца в 2025 году претендует на свадебный ажиотаж. Так, на 25 января (суббота) уже подано 199 заявлений о заключении брака, из них 100 – от жителей Екатеринбурга.

При этом у свердловчан остается популярной традиция проводить свадьбы в праздник День всех влюбленных. Как сообщили в управлении ЗАГС, в пятницу 14 февраля в Свердловской области желает пожениться 231 пара. Из них 127 подали заявления в Екатеринбурге, в том числе 20 пар проведут свадебную церемонию во Дворце бракосочетаний.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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