В Екатеринбурге первая пара поженилась в новом Дворце бракосочетаний (ФОТО)

В Екатеринбурге открылся Дворец бракосочетаний. Он находится на улице Карла Либкнехта, 3, в отреставрированном барочном особняке XIX века, который принадлежал ротмистру Федору Переяславцеву. Бывший гусар, участник Русско-Турецкой войны, став совладельцем золотых и платиновых приисков, женился на вдове уральского горного чиновника Серафиме Котович и выкупил дом на Вознесенском проспекте у местного дворянина Михаила Деханова – там и была построена усадьба.

Реконструкция усадьбы длилась больше четырех лет, начиная с 2020-го, когда здание отдали концессионеру. Дольше всего шла разработка проектной документации, на это потратили примерно три года. Не обошлось и без скандалов, когда на объект в 2021-м заехал экскаватор и снес часть построек.

Представители концессионера, впрочем, заверили, что сохранили не только наружные элементы, но и частично восстановили внутренне убранство – например, воссоздали лепнину на потолках.

Сейчас во Дворце бракосочетаний есть три зала – жемчужный, изумрудный и лазурный, в одном из них смогут сочетаться браком маломобильные пары. Подать заявку на регистрацию здесь смогут все желающие через «Госуслуги» или непосредственно подав заявление во дворце.

Зал для людей с ограниченными возможностями Зал для людей с ограниченными возможностями Зал для людей с ограниченными возможностями

Так произошло и с первой парой – Софией и Романом, которые планировали расписаться в районном ЗАГСе, и им предложили стать первыми посетителями Дворца бракосочетаний. София – учительница русского языка и литературы, Роман – ювелир.

Поздравить их пришли глава города Алексей Орлов и уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. Начальник управления ЗАГС Свердловской области Татьяна Акалеева подарила молодоженам книгу «Пять языков любви», а настоятель Храма-на-крови отец Максим передал лампаду с частицей огня из Мурома, где покоятся мощи святых Петра и Февронии, покровителей супружеской жизни.

Екатеринбург, Елена Сычева

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