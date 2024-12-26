Мэр Ирбита снимет с Ленина костюм Деда Мороза после шквала хейта в интернете

Глава Ирбита Николай Юдин решил снять с памятника Ленина костюм Деда Мороза, а с Екатерины II – костюм Снегурочки.

Это произошло после шквала негативных комментариев в соцсетях. Юдин еще раз извинился перед ирбитчанами и подчеркнул, что администрация не хотела никого обидеть. «Хочу ещё раз подчеркнуть: «переодев» памятники Екатерине II и В.И. Ленину в новогодние костюмы, мы стремились лишь создать у ирбитчан и гостей города предновогоднее, праздничное настроение. И сейчас считаю, что мы не оскорбили ни память Екатерины II, ни Ленина В.И. !!! Такая практика была и есть в других городах (например, в г. Москве напротив мэрии памятник Ю. Долгорукому).

Высказывались разные мнения и суждения на этот счёт. И положительные, и отрицательные. Вместе с тем, чтобы не обострять ситуацию и не провоцировать никого на необдуманные поступки, принято решение сегодня костюмы снять», – написал он на своей странице «ВКонтакте».

Между тем комментарии действительно представляют собой полярные точки зрения. Например, горожанин Вениамин Губин пишет: «Так интересно, когда Ленин стоял с отломанной половиной башки и потом замазанной на скорую руку раствором, а Екатерина была где-то в реке, дела не было никому, никого ничего не оскорбляло! Это же не надгробья трагически умерших и не религиозный символ, в чем осквернение? Вы хоть знаете, кто и когда велел отмечать Новый год, а не рождество и утвердил деда мороза, да, детки, это большевики, и Ленин к Деду Морозу имеет прямое отношение!»

Другие, наоборот, благодарят главу города за то, что он отказался от неоднозначной идеи. «Спасибо! Правильное решение! Искренне уважаю Вас, горжусь нашим городом! Спасибо за все,что делаете для Ирбита. На сей раз, уж простите, перекреативили))», – написала жительница Ирбита Татьяна Дубских.

Как уже писал «Новый День», накануне в Ирбите стоящие на главной площади памятники Ленину и Екатерине II нарядили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

Ирбит, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube