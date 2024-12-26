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Четверг, 26 декабря 2024, 12:28 мск

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28-летний бортпроводник «Уральских авиалиний» погиб в авиакатастрофе в Казахстане

Фото МЧС Казахстана

Бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев не выжил в авиакатастрофе вблизи аэропорта Актау (Казахстан).

«С большим прискорбием вынуждены сообщить, что наш коллега Рамин Агаев погиб в результате крушения самолёта авиакомпании AZAL. По трагической случайности он был пассажиром этого рейса. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Рамина», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

По данным телеграм-канала «Авиаторщина» в России, Рамин отвозил к бабушке в Баку своего племянника, чтобы тот встретил Новый год в кругу семьи. На самолете Embraer, который потерпел крушение, он направлялся в Москву с пересадкой в Грозном.

В автокатастрофе также погибла жительница Екатеринбурга Нармина Игидова. Как сообщает е1.ru, женщина была родом из Баку, но много лет жила с семьей на Урале. Она улетала к родственникам в Азербайджан и собиралась навестить младшую дочку, которая живет в Нальчике.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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