Бортпроводник «Уральских авиалиний» был в самолете Azerbaijan Airlines, потерпевшем сегодня крушение

Бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев был на борту самолета Azerbaijan Airlines, который сегодня потерпел крушение в Казахстане. Предварительно, молодой человек выжил.

«В связи с большим количеством запросов от СМИ, авиакомпания «Уральские авиалинии» подтверждает, что на потерпевшем крушение рейсе J28243 Azerbaijan Airlines в числе пассажиров был наш бортпроводник Рамин Агаев, 1996 года рождения. С 24-29 декабря у него были выходные дни. По предварительной информации Рамин выжил, однако на связь пока не вышел», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Как ранее писал «Новый День», Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL разбился сегодня утром на восточном побережье Каспийского моря, при заходе на посадку в казахстанском аэропорту Актау. Предположительно, причиной аварии стало столкновение с птицей. Таеже имеется информация о взрыве на борту баллона с кислородом.

На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. На данный момент известно о 28 выживших. Поисково-спасательная операция на месте продолжается.

Екатеринбург, Елена Васильева

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