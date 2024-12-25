В Казахстане разбился самолет, летевший из Баку в Грозный: выжили 12 человек

Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение близ казахстанского города Актау, сообщает минтранс Казахстана. Лайнер выполнял рейс Баку – Грозный. По данным МЧС Казахстана, есть выжившие. В минздраве Мангистауской области уточнили, что после авиакатастрофы выжили как минимум 12 человек, их доставили в Мангистаускую областную больницу в Актау. Среди пострадавших есть ребенок, сообщает портал Tengrinews.

На борту разбившегося самолета Embraer 190 находились 62 пассажира и пять членов экипажа, уточнил минтранс Казахстана. Большинство пассажиров самолета – граждане России, передает «Интерфакс». По данным СМИ, незадолго до крушения с лайнера был подан экстренный сигнал.

Причиной крушения, по предварительной информации, стало столкновение самолета со стаей птиц, пишет Sputnik Азербайджан со ссылкой на авиакомпанию.

После удара о землю лайнер загорелся. На месте ЧП работают 52 человека и 11 единиц техники, сообщило МЧС республики.

По информации пресс-службы аэропорта столицы Чечни, самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау, передает РИА «Новости».

Актау, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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