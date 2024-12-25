После крушения самолета в Казахстане выжили 28 человек (ОБНОВЛЕНО)

После крушения пассажирского самолета в казахстанском Актау, по последним данным, выжили 27 человек, в том числе трое детей, все они доставлены в больницу. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб МЧС Казахстана. Ранее в МЧС сообщали о 25 выживших. Отмечалось, что 22 человека госпитализированы.

Обновлено в 11:42 мск. Число выживших в авиакатастрофе близ Актау увеличилось до 28 человек, сообщило МЧС Казахстана. «По предварительным данным 28 выживших человек, из них двое детей доставлены в больницы», – говорится в сообщении. Детский омбудсмен Казахастана Динара Закиева уточнила, что выжившие дети – девочки 2008 и 2013 годов рождения. По информации медиков, на месте крушения обнаружены тела четырех погибших.

По предварительным данным Минтранса Казахстана, на борту самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку – Грозный, находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три – Киргизии. Всего на борту было 67 человек, среди них пять членов экипажа.

Росавиация назвала предварительной причиной крушения самолета столкновение с птицами, после чего командир экипажа перенаправил рейс на запасной аэродром в Актау.

«Предварительно: после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение «идти» на запасной аэродром – им был выбран Актау», – говорится в сообщении ведомства.

По информации Росавиации, самолет Embraer 190 столкнулся с землей при заходе на посадку в казахстанском аэропорту Актау около 9:30 мск. На месте катастрофы продолжаются поисково-спасательные работы.

После авиакатастрофы департаментом полиции на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что клиентов российских туркомпаний, по предварительным данным, на борту не было, передает РИА «Новости».

По неподтвержденным данным, президент Азербайджана Ильхам Алиев, который прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ, возвращается в Баку.

Актау, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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