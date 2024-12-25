В Кремле выразили соболезнования из-за авиакатастрофы в Казахстане

Российские власти выразили соболезнования близким погибших и пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы глубоко соболезнуем тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе. Желаем скорейшего выздоровления всем тем, кому удалось выжить», – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили по телефону авиакатастрофу в Актау и выразили соболезнования в связи с гибелью людей.

Самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL разбился сегодня утром на восточном побережье Каспийского моря, при заходе на посадку в казахстанском аэропорту Актау. Предположительно, причиной аварии стало столкновение с птицей. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. На данный момент известно о 28 выживших. Поисково-спасательная операция на месте продолжается.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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