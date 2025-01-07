Вспомнить все-2024: чудесное спасение

В августе в Нижней Туре трехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа. Его спасла случайная прохожая.

28 августа у ребенка был день рождения, он встречал его дома с родителями. Около 16:50 мама вместе с сыном отправилась на кухню, чтобы покормить его. Она усадила ребенка за стол, а сама ушла в большую комнату, где играл за компьютером ее муж.

Вскоре женщина услышала странный звук и громкий плач ребенка. Забежав на кухню, она обнаружила, что окно распахнуто настежь, ребенка нет, а москитная сетка выпала.

Выглянув в окно, она увидела своего сына на руках незнакомой девушки. Родители выбежали на улицу и увидели, что у ребенка из раны на подбородке течет кровь.

Спасительница рассказала, что шла мимо дома и услышала странный треск. Подняв глаза, она увидела падающего ребенка и успела схватить его за ноги.

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