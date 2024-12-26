Новогодний ледовый городок «пропишут» в Историческом сквере (ФОТО)

В Екатеринбурге готовится к открытию ледовый городок в Историческом сквере – в нем будут детские горки и лабиринты, аттракционы, праздничная ярмарка, ледяные скульптуры и много-много снеговиков. И, конечно, главная городская елка, которая уже неделю радует горожан праздничной иллюминацией.

«Ледовый городок впервые переехал с площади 1905 года в Исторический сквер. Как нам кажется, это очень удачное место. Здесь есть естественный рельеф, можно увидеть панораму городка, чего не было на площади. И за счет этого фестиваль ледовых скульптур заиграл по-новому, потому что можно осмотреть работы мастеров со всех сторон, возникает объемное впечатление. Есть высокая вероятность, что ледовый городок будет в Историческом сквере и в следующем году. Конечно, мы будем смотреть и посещаемость, и в целом атмосферу площадки. Но пока нам видится это хорошим решением», – рассказал начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков.

Торжественное открытие новогоднего городка планируется завтра в 17:00. В церемонии примут участие глава города Алексей Орлов и губернатор Евгений Куйвашев. После официальных речей будет концертно-развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой – ее роль исполнит мисс Екатеринбург-2024. С 28 декабря по 8 января в ледовом городе дважды в день будет идти интерактивный детский спектакль «Машины сказки» (показы в 12:00 и 15:00). В новогоднюю ночь на экране в Историческом сквере покажут новогоднее обращение президента РФ и бой кремлевских курантов, а после запланирован небольшой концерт с эстрадными песнями.

По словам Ильи Маркова, ледовый городок проработает до 20 января. На площадке будут действовать все необходимые меры безопасности, в том числе обязательный досмотр посетителей, видеонаблюдение и круглосуточное дежурство полицейских. Ежедневно городок будет работать с 10:00 до 22:00. При этом подземный рок-переход на Плотинке останется открытым для горожан – проход к нему находится за периметром ледовых ограждений. В день закрытия, 19 января, в городке устроят традиционный ледовый штурм. Альпинисты будут соревноваться в прохождении трассы вокруг основания елки, также для них построят отдельную отвесную ледяную стену.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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