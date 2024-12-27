«УА» снизили цены на субсидированные авиабилеты в Калининград

«Уральские авиалинии» снизили цены на субсидированные тарифы по маршруту Екатеринбург – Калининград – Екатеринбург. Стоимость составит от 6 000 рублей в одну сторону для взрослых, имеющих право на субсидию, и от 4 500 рублей для детей в возврате от 2 до 12 лет. Льготные билеты можно купить до 28 февраля 2025 г, период вылетов: с 8 января 2025 по 28 февраля 2025.

Предложением могут воспользоваться:

граждане, зарегистрированные на территории Калининградской области и учащиеся в местных ВУЗах;

молодые люди в возрасте до 23 лет;

женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет;

многодетные семьи;

инвалиды I группы всех возрастов и сопровождающие их лица, дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица, инвалиды с детства II или III групп.

Рейсы имеют удобные стыковки в/из Хабаровска, Благовещенска, Иркутска, Читы, Красноярска, Владивостока. Напомним, ранее УА ввели льготные тарифы для детей от 2 до 12 лет и молодежи в возрасте от 12 до 22 лет на период зимних студенческих каникул.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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