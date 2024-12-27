В Екатеринбурге поставят спектакль по стихам Бориса Рыжего

В Екатеринбургском театре драмы идет работа над спектаклем по стихам Бориса Рыжего и Майи Никулиной. Об этом рассказала сегодня на пресс-конференции министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

По ее словам, театр драмы использует свои возможности, чтобы раскрыть перед зрителями творчество поэта – «неоцененное вовремя, не оцененное правильно». «Мы ожидаем в начале следующего года премьеру», – заявила министр.

Напомним, Борис Рыжий родился в Челябинске в 1974 году. В 1980 переехал с родителями в Свердловск, ныне Екатеринбург. Здесь он и прожил свою недолгую жизнь. Стихи начал писать в 14 лет. Впервые опубликовал их в 1992 году. Признан многими собратьями по цеху самым талантливым и ярким поэтом своего поколения. Трагически ушел из жизни в 2001 году, не дожив до 27 лет.

В 2024 году режиссер Семен Серзин снял кинобиографию поэта под названием «Рыжий», но Минкультуры РФ отказало ленте в выдаче прокатного удостоверения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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