В Екатеринбурге задержаны четыре «идейных» подростка, планировавшие совершить теракт

В Екатеринбурге ФСБ задержала четырех подростков, планировавших теракт. Как сообщает центр общественных связей ведомства, речь идет о гражданах России 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории России террористической организации. Подростки 16 и 17 лет планировали совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге.
Отмечается, что двое из задержанных также причастны к поджогу служебного автомобиля управления МВД по Свердловской области.
У злоумышленников изъяли компоненты СВУ и средства связи с инструкциями по его изготовлению, указали в пресс-службе.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, а также о незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств.
ФСБ собирает доказательства преступной деятельности задержанных.
Екатеринбург, Елена Васильева
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