В Екатеринбурге будут судить четырех подростков по обвинению в терроризме

В Екатеринбурге предстанут перед судом четыре жителя Екатеринбурга 2007-2008 гг. рождения. Трое из них являлись участниками запрещенной в России террористической организации.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, подростков в зависимости от роли каждого из них обвиняют в совершении теракта, в приготовлении к теракту, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по мотивам национальной ненависти и вражды, в участии в деятельности организации, которая признана террористической, в изготовлении взрывчатых веществ и ряде других преступлений.

Так, один из обвиняемых в марте 2024 года на улице Технической напал с ножом на иностранного гражданина и нанес ему тяжелые ранения. В ноябре 2024 года уже двое подростков совершили нападение на иностранца таким же образом.

22 декабря 2024 года фигуранты в террористических целях подожгли полицейский автомобиль, стоявший на парковке по улице Чапаева. Машина сгорела полностью, что причинило полиции ущерб в размере более 700 тысяч рублей.

3 января 2025 года подростки изготовили самодельное взрывное устройство и планировали испытать его в безлюдном месте, но были задержаны сотрудниками УФСБ по Свердловской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые находятся под стражей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

