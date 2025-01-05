В Екатеринбурге арестовали подростков, планировавших совершить теракт

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения троим подросткам, планировавшим теракт. Их отправили под стражу до 21 февраля.

Как ранее писал «Новый День», подростки 16 и 17 лет планировали совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге. У злоумышленников изъяли компоненты СВУ и средства связи с инструкциями по его изготовлению. Двое из задержанных также причастны к поджогу служебного автомобиля управления МВД по Свердловской области.

«В ночь на 22 декабря 2024 года фигуранты, в целях устрашения населения, дестабилизации органов власти либо воздействия на принятие ими решений, используя несколько бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью подожгли служебную автомашину органов внутренних дел, которая в это время находилась на автостоянке в районе автосервиса по улице Чапаева в Екатеринбурге. В результате автомобилю причинены значительные повреждения механических конструкций, повлекшие непригодность его использования в служебной деятельности», – отметили в пресс-службе СК России по Свердловской области.

17-летний студент одного из екатеринбургских колледжей и 16-летний студент политехникума обвиняются по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту, совершённое группой лиц по предварительному сговору», а также по ч. 2 ст. 223.1 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершённые группой лиц по предварительному сговору». Еще один 17-летний студент колледжа – по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, отметили в пресс-службе регионального облсуда.

В отношении обвиняемых в ходе расследования планируется провести судебную психиатрическую экспертизу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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