Свердловчанину, напавшему на фельдшера, грозит до 7 лет лишения свободы

Жителю Североуральска, напавшему на фельдшера, грозит до 7 лет лишения свободы. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Как ранее сообщал «Новый День», инцидент случился вечером 1 января.

Во дворе дома по улице Октябрьской 28-летний мужчина избил девушку, которая приехала по вызову к пациенту в составе бригады скорой помощи. «Потерпевшая после оказания необходимой помощи пациенту намеревалась выйти на улицу и отправиться на следующий вызов на поджидавшей у входа служебной машине. Спускаясь по лестнице, женщина услышала этажом ниже подозрительный шум, о чём и сообщила в полицию. Спустя небольшой промежуток времени фельдшер увидела маячки, решила, что подъехал наряд территориального ОВД, и вышла из подъезда на улицу. А оказалось, что маячки включил водитель «скорой». Шумная компания из четырёх человек в этот момент уже была на улице. Один из них, находясь в неадекватном состоянии, стал приставать к сотруднику неотложки, причинив ей травмы», – рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как оказалось, нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности 9 раз: за причастность к кражам, хищение автотранспорта, умышленное повреждение чужого имущества, грабеж и причинение вреда здоровью. Последний раз отбывал наказание в ИК № 5 Нижнего Тагила, откуда освободился 5 месяцев назад.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору доказательств. Проведён осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы (в том числе судебная медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей). Судом по ходатайству Следственного комитета в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – отметил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Североуральск, Дарья Деменева

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