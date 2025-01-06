Полицейский насмерть задавил пенсионерку во дворе

В Екатеринбурге полицейский насмерть задавил пенсионерку. Авария произошла во дворе жилого дома на улице Щорса. Мужчина за рулем Chevrolet Lacetti двигался задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, и наехал на пожилую женщину. Та скончалась в этот же день в больнице. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, Ленинский отдел ведомства расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. «Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы», – уточнили в ведомстве.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых уточнил, что офицер, находившийся за рулём автомобиля, был на выходном, без форменной одежды и обмундирования, трезвый, прошёл соответствующее исследование. По данному ЧП проводится служебная проверка.

Екатеринбург, Елена Сычева

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