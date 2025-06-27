В Екатеринбурге передано в суд дело полицейского, задавившего пенсионерку во дворе

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении полицейского, который задавил 87-летнюю пенсионерку в новогодние праздники.

Инцидент произошел 4 января 2025 года во дворе жилого дома на улице Щорса. Мужчина за рулем Chevrolet Lacetti двигался задним ходом, не убедившись в безопасности маневра, и наехал на пожилую женщину. Она скончалась в тот же день в больнице.

Водителю предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». По данным издания Е1.ru, за рулем иномарки находился высокопоставленный полицейский, один из заместителей начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков свердловского главка.

В МВД отмечали, что офицер полиции в день аварии был на выходном, без форменной одежды и обмундирования и трезвым, прошел соответствующее исследование.

«В ходе расследования уголовного дела проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Проведены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. По итогам расследования уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщил следственный комитет Свердловской области.

«Если судебное разбирательство установит вину подозреваемого должностного лица и данное решение вступит в законную силу, последует приказ о его увольнении из системы МВД», – прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД региона Валерий Горелых.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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