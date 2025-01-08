Пропавшего школьника в Нижнем Тагиле нашли

Сотрудники полиции нашли 12-летнего Владимира, который вчера ушел из дома и не вернулся. Правоохранители обнаружили мальчика гуляющим в чужом дворе. Ребенка доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Мальчик рассказал, что загулялся с другом и после остался ночевать у него. Сообщить об этом матери не смог, так как у него не было с собой мобильного телефона.

«В настоящее время в отношении матери ушедшего из дома ребенка составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по ст. 5.35 КоАП РФ. Подростка поставят на профилактический учет», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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