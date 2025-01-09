Документ о новой АЭС в Свердловской области подписал Мишустин

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое должно изменить схему энергетики в стране до 2042 года. В документе закреплен тренд на переход от тепловых электростанций к атомным, а также на возобновляемые источники энергии.

Как писал ранее «Новый День», всего в России к 2042 году должно появиться 11 новых больших и малых АЭС. Одна из них – в Свердловской области. В Рефтинском построят одноименную станцию мощностью 1255 МВт, один из реакторов должны ввести в 2041 году, другой – в 2042-м.

В Свердловской области есть действующая АЭС – Белоярская. Она находится в городе Заречном. Расстояние до поселка Рефтинского, где планируется новая станция, составляет порядка 35 км по прямой.

Екатеринбург, Елена Сычева

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