В Свердловской области построят вторую АЭС

В поселке Рефтинском через 18 лет возведут атомную электростанцию. Это будет вторая АЭС на Урале, после Белоярской.

На новой атомной электростанции будет два энергоблока мощностью 1255 МВт, один из которых построят в 2041 году, другой – в 2042-м.

Как ранее писал «Новый День», всего в России к 2042 году должно появиться 11 новых больших и малых атомных станций. Об этом говорится в проекте «Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года». Сейчас проект находится на стадии обсуждения. К 2042 году доля атомной электроэнергии достигнет 15,9% (45 тысяч 841 МВт). Новые АЭС построят в Ростовской, Челябинской, Томской областях, в Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, в Чукотском АО, Республике Саха (Якутия).

Рефтинский, Дарья Деменева

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