В Екатеринбурге не хватает одного градуса до рекорда по теплу

В Екатеринбурге установилась аномально теплая погода. В ближайшие дни столбики термометров будут находиться в районе нулевой отметки. Это не характерно для уральской столицы: средняя температура января составляет -17,5 °C.

Рекорд по теплу был поставлен в 1999 году, тогда воздух прогрелся до +2,4 °C, в 2025-м также фиксируется оттепель, однако до повторения не хватило одного градуса. Как пишет метеоролог Алексей Пулин в своем телеграм-канале, в 14:00 было зафиксировано +1,4°. Сейчас на улице идет дождь.

Екатеринбург, Елена Сычева

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