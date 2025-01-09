МЧС объявило штормовое предупреждение

Специалисты свердловского ГУ МЧС объявили на 10 января штормовое предупреждение: в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с.

Спасатели рекомендуют не приближаться на улице к рекламным щитам и конструкциям, которые могут быть неустойчивыми; не искать укрытия от ветра у стен зданий; не парковать автомобили рядом с деревьями и другими конструкциями, которые могут быть ненадежно закреплены; закрыть двери, окна, чердачные люки и вентиляционные отверстия в доме.

Как ранее писал «Новый День», при этом в регионе 10-12 января столбики термометров будут находиться в районе нулевой отметки.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube