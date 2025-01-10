Облсуд отклонил апелляцию мошенника, который выманил у актрисы 19 млн рублей

Свердловский областной суд оставил в силе приговор Артему Ширинову, члену преступной группировки, похитившей у столичной актрисы 19 млн рублей.

Как уже сообщал «Новый День», Артем Ширинов и его сообщники убедили актрису взять кредит, продать автомобиль BMW Х1 и квартиру в Москве, а вырученные деньги передать мошенникам. Кроме этого, Ширинов в составе организованной группы похитил у жителя Талицкого района с банковского счета более 1,5 млн рублей.

Роль Ширинова в шайке заключалась в обналичивании похищенных средств с банковских карт, на которые потерпевшие переводили свои деньги.

Подсудимый заключил со следствием соглашение и полностью признал свою вину. Его приговорили к 5 годам в колонии общего режима. Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Сегодня в пресс-службе областного суда рассказали, что приговор не устроил ни осужденного, ни его защитника, также на судебный акт поступило апелляционное представление прокурора.

По итогам апелляционного рассмотрения приговор был оставлен без изменений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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