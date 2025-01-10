Госавтоинспекция объявила охоту на пьяных водителей и лихачей

Госавтоинспекция Екатеринбурга с 10 по 12 января проводит профилактический рейд «Стоп-контроль» для пресечения грубых нарушений правил дорожного движения. В ведомстве призвали горожан звонить в полицию, если они видят пьяных людей за рулем.

Также внимание гаишников направлено на водителей, которые выезжают на встречную полосу, пересекают дорогу на красный сигнал светофора и управляют автомобилем с запрещенной тонировкой.

Напомним, с 1 января 2025 года большинство штрафов за нарушение ПДД выросли на 50%. Теперь за проезд на красный свет водитель заплатит 1500 рублей, за выезд на встречную полосу – 7500 рублей. Пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования карается штрафом в 45 тысяч рублей и лишением водительских прав на два года.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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