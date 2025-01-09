Больше налогов, больше штрафов, больше запретов. Что изменится в жизни уральцев в 2025 году

В 2025 году вступают в силу экономические нововведения, которые существенно повлияют на бюджеты большинства жителей Свердловской области. Разбираемся, что изменилось в системе налогов, штрафов и кредитования.

Прогрессивная шкала НДФЛ

С 1 января действует новый налоговый принцип: чем больше зарабатываешь, тем больше платишь. На доходы физических лиц до 2,4 миллиона рублей в год (то есть менее 200 тысяч рублей в месяц) ставка НДФЛ остается прежней – 13%. С доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей в год будет удерживаться 15%, от 5 до 20 миллионов рублей – 18%, от 20 до 50 миллионов рублей – 20%, с доходов, превышающих 50 миллионов рублей, – 22%.

Важно отметить, что повышающая ставка применяется не ко всему доходу, а к сумме превышения. Например, годовой доход гражданина составляет 10 миллионов рублей. Он заплатит 13% с суммы 2,4 миллиона рублей, сумма 2,6 миллиона рублей (разница между 2,4 и 5 миллиона) облагается налогом 15%, а на последующие 5 миллионов рублей (разница между 5 и 10 миллионами) действует ставка 18%.

Туристический налог

В 11 городах Свердловской области с постояльцев гостиниц теперь взимается туристический налог в размере 1% от стоимости места размещения (но не менее 100 рублей в сутки). Налоговая ставка будет ежегодно повышаться, пока не станет максимальной – 5% с 2029 года.

По решению местных дум, туристический налог принят в следующих городах: Екатеринбург, Сосьва, Верхотурье, Асбест, Шаля, Первоуральск, Сысерть, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Новоуральск и Невьянск. Фактически турналог «зашит» в стоимость места размещения, его будут платить как приезжие туристы, так и местные жители, которые решили снять номер.

От уплаты туристического сбора освобождаются федеральные льготники: ветераны Великой Отечественной войны, герои России, участники СВО, ветераны боевых действий, люди с инвалидностью. В Екатеринбурге будет действовать дополнительная льгота для детей (до 18 лет).

Ипотечный стандарт

В 2025 году начинают действовать новые правила получения ипотеки, которые должны снизить риски как для заемщиков, так и для банков. Стандарт был разработан Центробанком РФ.

Во-первых, вводятся единые условия для всех: договор ипотеки может быть заключен на срок не более 30 лет и на сумму, не превышающую 80% от справедливой стоимости жилья. Во-вторых, в сумме первоначального взноса теперь нельзя учитывать деньги, которые вернутся покупателю после приобретения квартиры (кешбэк от банка или застройщика). То есть заемщик не сможет взять ипотеку, если он не готов оплатить первоначальный взнос из своих сбережений. По мнению ЦБ, такая мера позволит снизить риск, когда покупатель переоценивает свои силы и в дальнейшем не сможет погашать долг, что приведет к потере квартиры.

Также запрещается длительное размещение ипотечных средств на аккредитивах вместо перевода на эскроу-счета. Эта мера принята в интересах заемщиков, поскольку деньги на эскроу-счетах защищены системой страхования вкладов в отличие от средств на аккредитивах. Кроме того, банки больше не будут получать вознаграждение от застройщиков за снижение ставки, если это ведет к искусственному завышению стоимости жилья. Стандарт также обязывает банки информировать заемщика обо всех условиях кредита и возможных рисках до подписания договора.

Самозапрет на кредиты

С 1 марта 2025 года граждане смогут установить самозапрет на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов. Процедура будет бесплатной, пройти ее можно двумя способами – через портал «Госуслуги» и личное посещение офиса МФЦ. Аналогичным способом самозапрет на кредит снимается. В Центробанке полагают, что таким образом жители России смогут защититься от телефонных мошенников. Однако стоит помнить, что самозапрет не действует на ипотечное кредитование, автокредиты, образовательные кредиты и поручительства. Также самозапрет не распространяется на выдачу денег по уже имеющимся кредитным картам.

Повышение штрафов ГИБДД

В 2025 году штрафы для водителей в среднем увеличатся на 50%, а за некоторые нарушения – до 100%. Так, превышение скорости на 20-40 км/ч «подорожает» с 500 до 750 рублей. Штраф за непристегнутый ремень безопасности или проезд на красный свет вырастет с 1000 до 1500 рублей. Вождение в пьяном виде или отказ от медосвидетельствования теперь карается штрафом в 45 тысяч рублей (ранее – 30 тысяч) и лишением прав на два года. Штраф за выезд на встречную полосу поднимается с 5000 до 7500 рублей и так далее. Взыскание за езду без ОСАГО с 1 января составляет от 3 до 5 тысяч рублей, ранее нарушитель платил 800 рублей.

Также меняется скидка на оплату штрафов за нарушение дорожных правил. Раньше можно было получить дисконт 50%, если оплатить штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления Госавтоинспекции. В 2025 году условия другие: скидка сокращается до 25%, а срок льготной оплаты штрафов увеличен до 30 дней.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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